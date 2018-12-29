В 18 районах Петербурга остановили конкурсы на обновление разметки дорог

На аукционы подали жалобы.

В Петербурге антимонопольная служба приостановила аукциона на восстановление дорожной разметки в городе. Об этом сообщает пресс-служба УФАС.

Жалобы на аукцион поступили от ООО "ТК "Восток Запад Транзит". Сотрудниками УФАС было принято решение остановить аукционы на выполнение работ по демаркировке, нанесению и восстановлению дорожной разметки в 18 районах Санкт-Петербурга. Жалобы будут рассмотрены 25 января.

Конкурс создала "Дирекция по организации дорожного движения".

Фото: pixabay