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В 18 районах Петербурга остановили конкурсы на обновление разметки дорог
Сегодня, 16:20
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nastya960

В 18 районах Петербурга остановили конкурсы на обновление разметки дорог

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На аукционы подали жалобы.

В Петербурге антимонопольная служба приостановила аукциона на восстановление дорожной разметки в городе. Об этом сообщает пресс-служба УФАС.

Жалобы на аукцион поступили от ООО "ТК "Восток Запад Транзит". Сотрудниками УФАС было принято решение остановить аукционы на выполнение работ по демаркировке, нанесению и восстановлению дорожной разметки в 18 районах Санкт-Петербурга. Жалобы будут рассмотрены 25 января.

Конкурс создала "Дирекция по организации дорожного движения". 

Фото: pixabay 

 

 

 

 

 

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Теги: аукцион, дирекция по организации дорожного движения, дороги спб, разметка дороги, уфас
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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