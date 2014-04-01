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Петербург стал вторым в рейтинге по качеству городской среды
Сегодня, 21:37
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smirenny

Петербург стал вторым в рейтинге по качеству городской среды

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Показатели в 2020 году на 6 пунктов больше, чем в предыдущем.

В пятницу, 2 апреля, Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации предоставило результаты исследования качества городской среды по итогам 2020 года. Петербург занял вторую строчку в рейтинге комфортных городов страны.

Город набрал 249 баллов и укрепил лидирующие позиции: показатели на 6 пунктов больше, чем год назад. Рейтинг возглавила Москва (288 баллов), на третьем месте расположилась Казань (204 балла). 

Индекс был составлен на основе 36 параметров, в которые входят качество дорог и общественного транспорта, доступность социальной сферы и другие. 

Ранее мы писали, что в благоустройство Финляндского округа в 2021 году будет вложено 67 млн рублей.

Фото: Piter.TV

Теги: городская среда, качество городской среды, рейтинг
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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