Петербург стал вторым в рейтинге по качеству городской среды

Показатели в 2020 году на 6 пунктов больше, чем в предыдущем.

В пятницу, 2 апреля, Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации предоставило результаты исследования качества городской среды по итогам 2020 года. Петербург занял вторую строчку в рейтинге комфортных городов страны.

Город набрал 249 баллов и укрепил лидирующие позиции: показатели на 6 пунктов больше, чем год назад. Рейтинг возглавила Москва (288 баллов), на третьем месте расположилась Казань (204 балла).

Индекс был составлен на основе 36 параметров, в которые входят качество дорог и общественного транспорта, доступность социальной сферы и другие.

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Фото: Piter.TV