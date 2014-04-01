В благоустройство Финляндского округа в 2021 году будет вложено 67 млн рублей

В частности, в 15 кварталах пройдет ремонт асфальта.

В благоустройство Финляндского округа (Калининский район, Петербург) будет вложено 67 млн рублей. Соответствующую закупку разместила администрация этого округа. По итогам ее аукциона предполагается определить исполнителя предстоящих работ.

Их предполагается провести в текущем году. Так, в пятнадцати кварталах должен состояться ремонт асфальтобетонного покрытия. Также специалисты будут приводить в порядок газоны, их ограждения, пешеходные дорожки. Запланированы и работы с детскими площадками, в том числе, устройство новых.

Заявки от компаний, желающих провести все эти работы, ждут до 9 апреля.

Как сообщало ранее Piter.tv, в Петербурге объявлен тендер на капремонт двух домов Кондратьевского жилмассива в Калининском районе.

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