В Петербурге объявлен тендер на капремонт двух домов Кондратьевского жилмассива в Калининском районе

На реализацию проекта выделено 868 млн рублей.

В Калининском районе Петербурга пройдет капитальный ремонт двух домов Кондратьевского жилищного массива (Калининский район, Кондратьевский пр., д.40, корп. 9, 11.). Соответствующую закупку разместило АО "Санкт-Петербургский центр доступного жилья". По итогам ее конкурса намечено определить девелопера, который реализует проект.

На него выделено более 868 млн рублей.

Как намечено, капремонт будет проходить в 2021-2022 годах.

Практически все в возведенных почти век тому назад домах, будет переделано. Проект предполагает демонтаж внутренних инженерных сетей, перегородок, полов, ремонт и усиление кирпичной кладки наружных стен, устройство монолитных ж/б лестниц и новых перегородок.

Квартиры в домах будут сделаны почти "под ключ". Так, стены комнат предполагается покрыть обоями улучшенного качества, кухонь – обоями под покраску. Стены санузлов и ванных комнатах планируется облицевать керамической плиткой на всю высоту помещения.

Кондратьевский жилмассив был возведен в 1929-1931 годах. Является характерным памятником конструктивизма.

Колмплекс домов был построен одним из первых в Ленинграде для рабочих Выборгской стороны. Согласно идеологии того времени, в квартирах нет ванных комнат (люди должны были мыться в банях), а площадь кухонь небольшая (пролетариат должен был питаться в столовых).

Массив представляет собой объект культурного наследия регионального значения. 10 лет назад его девять корпусов были признаны аварийными, дома расселили.

Дома реконструируют по городской программе "Молодежи - доступное жилье". Капитальный ремонт ведет оператор этой программы – АО "Санкт-Петербургский центр доступного жилья".

После ремонта квартиры будут предоставляться петербургским семьям или молодым одиноким людям в возрасте до 35 лет, состоящим на учете нуждающихся в оказании содействия в улучшении жилищных условий. В рамках целевой программы они смогут приобрести квартиру по льготной цене и в беспроцентную рассрочку на 10 лет.

Ранее Смольный сообщал, что первую очередь после реконструкции планируется ввести в строй в 2022 году. "После реконструкции Кондратьевский жилмассив получит совершенно новую жизнь", - заявил в конце января губернатор Александр Беглов.

Заявки от девелоперов, желающих провести капремонт, принимаются до 9 апреля.

Как сообщало ранее Piter.tv, Ленобласть объявила 13 тендеров на ремонт региональных дорог общей суммой 2,2 млрд рублей.

Фото: gov.spb.ru