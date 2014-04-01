Ленобласть объявила 13 тендеров на ремонт региональных дорог общей суммой 2,2 млрд рублей

Два самых больших по стоимости проекта планируются в Ломоносовском и Всеволожском районах.

Ленинградская область объявила 13 тендеров на ремонт дорог регионального значения. Соответствующие закупки разместил Комитет государственного заказа региона.

Общая сумма этих тендеров составляет примерно 2,19 млрд рублей.

Два самых больших по затратам проекта намечено осуществить в Ломоносовском и Всеволожском районах.

В Ломоносовском намечен ремонт дороги Петергоф - Кейкино, на участке "км 6+800-км 12+800, км 12+800-км 20+100". На эти работы выделено 364 млн рублей.

Что касается Всеволожского района, то здесь запланированы работы на трассе Санкт-Петербург - завод имени Свердлова – Всеволожск. Речь идет об участке "км 23+000 - 33+547". На этот проект ассигновано 295,5 млн рублей.

В этих двух районах будут приведены в порядок и другие трассы. Также ремонты намечены в Тихвинском, Выборгском, Тосненском, Волосовском и Лужском районах.

Заявки от строительных компаний, желающих провести работы, по всем 13 закупкам принимаются до 21 апреля.

Как сообщало ранее Piter.tv, ГУП "Петербургский метрополитен" привлечет кредит почти на 6 млрд рублей.

Фото: lenobl.ru