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В ДТП на трассе "Киевское шоссе — Крени" погиб водитель авто "УАЗ"
Сегодня, 10:26
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В ДТП на трассе "Киевское шоссе — Крени" погиб водитель авто "УАЗ"

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Управлявший Kia госпитализирован в больницу тяжелом состоянии.

Полицейские проводят проверку по факту смертельного ДТП на трассе "Киевское шоссе — Крени". Об этом рассказали в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти. 

Вечером 10 июля на 3-м километре автодороги мужчина 1962 года рождения, управляя автомобилем "УАЗ", столкнулся с машиной Kia Ceed, которая двигалась во встречном направлении. 

В результате аварии водитель отечественного авто скончался на месте от полученных телесных повреждений, управлявший Kia госпитализирован в больницу тяжелом состоянии.

Все обстоятельства происшествия устанавливаются. 

Ранее на Piter.TV: на Дунайском проспекте "легковушка" влетела в фуру. 

Фото: Piter.TV

Теги: ленобласть, смертельное дтп
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП, Новости Ленинградской области,

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