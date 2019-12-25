В ДТП на трассе "Киевское шоссе — Крени" погиб водитель авто "УАЗ"

Управлявший Kia госпитализирован в больницу тяжелом состоянии.

Полицейские проводят проверку по факту смертельного ДТП на трассе "Киевское шоссе — Крени". Об этом рассказали в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Вечером 10 июля на 3-м километре автодороги мужчина 1962 года рождения, управляя автомобилем "УАЗ", столкнулся с машиной Kia Ceed, которая двигалась во встречном направлении.

В результате аварии водитель отечественного авто скончался на месте от полученных телесных повреждений, управлявший Kia госпитализирован в больницу тяжелом состоянии.

Все обстоятельства происшествия устанавливаются.

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Фото: Piter.TV