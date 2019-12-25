На Дунайском проспекте "легковушка" влетела в фуру

Из машины мужчину извлекали сотрудники МЧС России, иномарка разбилась.

На пересечении Дунайского проспекта и Малой Карпатской улицы в Петербурге произошло ДТП. Пострадал водитель "легковушки", пишет 78.ru.

По предварительным данным, управлявший автомобилем Renault не справился с управлением и въехал в грузовик. Из машины мужчину извлекали сотрудники МЧС России, иномарка разбилась.

Пострадавшего госпитализировали в Александровскую больницу, его состояние оценили как средней степени тяжести. Все обстоятельства аварии устанавливаются.

Ранее мы рассказывали о том, что на КАД Петербурга "легковушка" влетела в самосвал, есть погибший. Также пострадали двое мужчин.

Фото: Piter.TV