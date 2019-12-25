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На Дунайском проспекте "легковушка" влетела в фуру
Сегодня, 8:59
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На Дунайском проспекте "легковушка" влетела в фуру

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Из машины мужчину извлекали сотрудники МЧС России, иномарка разбилась.

На пересечении Дунайского проспекта и Малой Карпатской улицы в Петербурге произошло ДТП. Пострадал водитель "легковушки", пишет 78.ru. 

По предварительным данным, управлявший автомобилем Renault не справился с управлением и въехал в грузовик. Из машины мужчину извлекали сотрудники МЧС России, иномарка разбилась. 

Пострадавшего госпитализировали в Александровскую больницу, его состояние оценили как средней степени тяжести. Все обстоятельства аварии устанавливаются. 

Ранее мы рассказывали о том, что на КАД Петербурга "легковушка" влетела в самосвал, есть погибший. Также пострадали двое мужчин. 

Фото: Piter.TV 

Теги: дтп, дунайский проспект
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП,

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