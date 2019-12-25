На КАД Петербурга "легковушка" влетела в самосвал, есть погибший

Также пострадали двое мужчин.

По факту смертельного ДТП на Кольцевой автодороге проводится проверка. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Ночью 9 июля на 57-м километре трассы во Всеволожском районе 30-летний водитель автомобиля Chevrolet Aveo не справился с управлением и врезался в стоявший самосвал SHACMAN, за рулем которого находился 27-летний мужчина.

В результате водитель и 18-летний пассажир "легковушки" получили травмы, их госпитализировали в состоянии средней степени тяжести. Еще один пассажир этого авто скончался в больнице.

Все обстоятельства происшествия устанавливаются.

Ранее мы рассказывали о том, что на Володарском мосту в ДТП получила травмы пассажирка мотоцикла.

Фото: Piter.TV