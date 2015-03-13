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На Володарском мосту в ДТП получила травмы пассажирка мотоцикла
Сегодня, 8:17
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На Володарском мосту в ДТП получила травмы пассажирка мотоцикла

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У девушки зафиксировали закрытые переломы бедренной кости и костей правой голени.

На Володарском мосту в Петербурге произошло ДТП с участием байка, рассказали в ГУ МВД России по региону. 

Авария случилась накануне утром, пострадала пассажирка мотоцикла. У девушки зафиксировали закрытые переломы бедренной кости и костей правой голени, ее состояние оценено как тяжелое. Водитель транспортного средства отделался испугом. 

Все детали и обстоятельства происшествия устанавливаются, проводится проверка. 

Ранее мы сообщили о том, что массовая авария на трассе А-114 в Ленобласти забрала жизнь пассажирки Nissan. Мальчик из этой же машины был госпитализирован в состоянии средней степени тяжести. 

Фото: Piter.TV 

Теги: володарский мост, дтп
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП,

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