На Володарском мосту в ДТП получила травмы пассажирка мотоцикла

У девушки зафиксировали закрытые переломы бедренной кости и костей правой голени.

На Володарском мосту в Петербурге произошло ДТП с участием байка, рассказали в ГУ МВД России по региону.

Авария случилась накануне утром, пострадала пассажирка мотоцикла. У девушки зафиксировали закрытые переломы бедренной кости и костей правой голени, ее состояние оценено как тяжелое. Водитель транспортного средства отделался испугом.

Все детали и обстоятельства происшествия устанавливаются, проводится проверка.

Ранее мы сообщили о том, что массовая авария на трассе А-114 в Ленобласти забрала жизнь пассажирки Nissan. Мальчик из этой же машины был госпитализирован в состоянии средней степени тяжести.

Фото: Piter.TV