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Массовая авария на трассе А-114 в Ленобласти забрала жизнь пассажирки Nissan
Сегодня, 11:45
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Массовая авария на трассе А-114 в Ленобласти забрала жизнь пассажирки Nissan

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Восьмилетний мальчик из этой же машины был госпитализирован в больницу в состоянии средней степени тяжести.

Проводится проверка по факту смертельной аварии на трассе А-114 "Вологда — Тихвин" в Бокситогорском районе. 

По данным ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти, вечером 7 июля на 408-м километре автодороги 33-летний водитель автомобиля Volvo FM с полуприцепом, осуществляя обгон, создал помеху для двигавшейся во встречном направлении машины Nissan Tiida 48-летнего мужчины. В результате последняя иномарка выехала на обочину, чтобы избежать столкновения, и стукнулась с авто Volvo FH под управлением 27-летнего жителя Нижегородской области. 

На месте погибла 45-летняя пассажирка Nissan, восьмилетний мальчик из этой же машины был госпитализирован в больницу в состоянии средней степени тяжести. 

Виновник ДТП привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД 17 раз. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела. 

Ранее на Piter.TV: пенсионер погиб в ДТП на Челябинской улице. 

Фото: Piter.TV 

Теги: бокситогорский район, смертельное дтп
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП, Новости Ленинградской области,

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