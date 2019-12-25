Массовая авария на трассе А-114 в Ленобласти забрала жизнь пассажирки Nissan

Восьмилетний мальчик из этой же машины был госпитализирован в больницу в состоянии средней степени тяжести.

Проводится проверка по факту смертельной аварии на трассе А-114 "Вологда — Тихвин" в Бокситогорском районе.

По данным ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти, вечером 7 июля на 408-м километре автодороги 33-летний водитель автомобиля Volvo FM с полуприцепом, осуществляя обгон, создал помеху для двигавшейся во встречном направлении машины Nissan Tiida 48-летнего мужчины. В результате последняя иномарка выехала на обочину, чтобы избежать столкновения, и стукнулась с авто Volvo FH под управлением 27-летнего жителя Нижегородской области.

На месте погибла 45-летняя пассажирка Nissan, восьмилетний мальчик из этой же машины был госпитализирован в больницу в состоянии средней степени тяжести.

Виновник ДТП привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД 17 раз. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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Фото: Piter.TV