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Пенсионер погиб в ДТП на Челябинской улице
Сегодня, 11:29
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Пенсионер погиб в ДТП на Челябинской улице

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Авария произошла на территории завода "Краснознаменец".

Правоохранители проводят проверку по факту смертельного ДТП в Красногвардейском районе, сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти. 

Днем 7 июля на Челябинской улице 69-летний водитель автомобиля "ГАЗ", двигаясь задним ходом по дворовой территории завода "Краснознаменец", наехал на 79-летнего пешехода, который шел навстречу. 

В результате аварии мужчина от полученных телесных повреждений скончался на месте происшествия. Возбуждено уголовное дело по ст. 264 УК РФ. Все обстоятельства устанавливаются. 

Ранее мы рассказывали о том, что две девушки пострадали при аварии с автобусом и Mercedes под Петербургом. 

Фото: Piter.TV 

Теги: смертельное дтп, челябинская улица
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП,

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