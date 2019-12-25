Пенсионер погиб в ДТП на Челябинской улице

Авария произошла на территории завода "Краснознаменец".

Правоохранители проводят проверку по факту смертельного ДТП в Красногвардейском районе, сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Днем 7 июля на Челябинской улице 69-летний водитель автомобиля "ГАЗ", двигаясь задним ходом по дворовой территории завода "Краснознаменец", наехал на 79-летнего пешехода, который шел навстречу.

В результате аварии мужчина от полученных телесных повреждений скончался на месте происшествия. Возбуждено уголовное дело по ст. 264 УК РФ. Все обстоятельства устанавливаются.

Ранее мы рассказывали о том, что две девушки пострадали при аварии с автобусом и Mercedes под Петербургом.

Фото: Piter.TV