Две девушки пострадали при аварии с автобусом и Mercedes под Петербургом

Вечером 7 июля на трассе М-11 произошло ДТП с участием автобуса и легкового автомобиля.

Вечером 7 июля на 637-м километре трассы М-11 в Ленинградской области произошло дорожно-транспортное происшествие с участием легкового автомобиля Mercedes и пассажирского автобуса. По информации 78.ru, в результате инцидента пострадали две несовершеннолетние пассажирки.

Водитель автобуса сообщил, что транспортное средство двигалось по крайней правой полосе со скоростью около 90 км/ч, когда произошло столкновение с Mercedes, следовавшим позади. В салоне автобуса в момент аварии находилось 17 человек. После аварии водитель остановился, чтобы проверить состояние пассажиров. Две девушки почувствовали недомогание. Одной из них — 15 лет, второй — 17. На место происшествия была вызвана скорая помощь.

Согласно предварительным данным, серьёзных телесных повреждений у девушек не выявлено. Водитель Mercedes не пострадал благодаря сработавшим подушкам безопасности.

Ранее в Башкирии три человека погибли в ДТП.

Фото: Piter.tv