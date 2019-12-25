В Башкирии три человека погибли в ДТП. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУМЧС.
Инцидент произошел на 135-м километре на регулируемом перекрестке трассы Уфа - Оренбург. Поступило сообщение о столкновении автомобилей Kia Optima и Lada Largus. От удара иномарка вылетела в кювет и перевернулась.
В результате аварии погибли водитель Kia и две пассажирки Lada. Еще два человека получили травмы. Сотрудники Госавтоинспекции выясняют все обстоятельства произошедшего.
Ранее мы сообщали, что в Ростовской области в ДТП погиб подросток.
Фото: МЧС Башкортостан
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