Еще два человека получили травмы.

В Башкирии три человека погибли в ДТП. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУМЧС.

Инцидент произошел на 135-м километре на регулируемом перекрестке трассы Уфа - Оренбург. Поступило сообщение о столкновении автомобилей Kia Optima и Lada Largus. От удара иномарка вылетела в кювет и перевернулась.

В результате аварии погибли водитель Kia и две пассажирки Lada. Еще два человека получили травмы. Сотрудники Госавтоинспекции выясняют все обстоятельства произошедшего.

Ранее мы сообщали, что в Ростовской области в ДТП погиб подросток.

Фото: МЧС Башкортостан