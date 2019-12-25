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В Башкирии три человека погибли в ДТП
Сегодня, 9:59
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В Башкирии три человека погибли в ДТП

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Еще два человека получили травмы.

В Башкирии три человека погибли в ДТП. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУМЧС.

Инцидент произошел на 135-м километре на регулируемом перекрестке трассы Уфа - Оренбург. Поступило сообщение о столкновении автомобилей Kia Optima и Lada Largus. От удара иномарка вылетела в кювет и перевернулась.

В результате аварии погибли водитель Kia и две пассажирки Lada. Еще два человека получили травмы. Сотрудники Госавтоинспекции выясняют все обстоятельства произошедшего.

Ранее мы сообщали, что в Ростовской области в ДТП погиб подросток.

Фото: МЧС Башкортостан

Теги: башкирия, дтп, жертвы
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости России,

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