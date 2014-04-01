ГУП "Петербургский метрополитен" намерен привлечь кредит почти на 6 млрд рублей

Средства привлекаются на три года.

ГУП "Петербургский метрополитен" намерено привлечь кредит на 5,9 млрд рублей. Предприятие разместило закупку, по итогам ее аукциона намерено определить банк, который предоставит средства.

Кредит предполагается привлечь на срок не более 1125 дней, это три с небольшим года. Как отмечается в документации закупки, целью заимствования является рефинансирование долга по кредитному договору от 2017 года. То есть это обычная практика предприятий. Прежний долг замещается новым.

Сумма договора с банком, который предоставит кредит, составит максимум 1,263 млрд рублей. Эта цифра дает представление об ожидаемой ставке привлечения средств.

Что касается его погашения, то, по данным закупки, это будет происходить за счет субсидии на увеличение уставного фонда ГУП "Петербургский метрополитен" из бюджета Петербурга.

График погашения следующий. Апрель следующего года – 2 млрд рублей, апрель 2023 года – также 2 млрд рублей. Остальное метрополитен намерен выплатить в апреле 2024 года.

Предложения от банков, которые заинтересованы в кредитовании ГУП, принимаются до 14 апреля.

Как сообщало ранее Piter.tv, в КРТИ не планируют строить наземный метрополитен в Петербурге.

Фото: vk.com/metrospbofficial