В КРТИ не планируют создавать наземный метрополитен

Проект разрабатывается без участия органов государственной власти и всерьез говорить о его реализации, по крайней мере пока, не стоит.

В комитете по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга не знали о создании проекта наземного метрополитена, связывающего Петербург и Ленинградскую область, уточнили Piter.TV в ведомстве. Проект является любительским.

В Петербурге работают над созданием транспорта над землей, но это трамваи. Комитет по инвестициям занимается трамвайными линиями в Славянке, которые будут проходить через Шушары.

Сегодня утром, 4 марта, в группе "Новое Метро Петербурга - надземное" появились эскизы проекта наземного метрополитена во Всеволожском районе Ленинградской области. По словам автора поста, на изображениях — первый этап проекта. Гражданин хочет создать частный метрополитен, который будет соединять Сертолово, Осиновую Рощу, Парнас, Бугры и Мурино. Визуализировал транспортно-пересадочный узел в Сертолово на "бумаге" архитектор Павел Лаврентьев. Судя по его странице в "ВКонтакте", мужчина занимается разработкой дизаина интерьеров.

Комитет по транспорту Ленинградской области заинтересовался проектом и предложил предпринимателю Бичурину подать заявку в межведомственную комиссию при правительстве региона. говорится в посте группы "Новое метро Ленобласти".

Его инициатор, выступающий со страницы в "ВКонтакте" под именем Rinat Bichurin, ищет инвесторов для реализации задумки. Судя по группе, его интересуют для поздания наземного метро не только Петербург и Ленобласть, но также и Тверь.

Так как большая часть маршрута будет проходить в 47 регионе, Piter.TV обратился в пресс-служба комитета по транспорту Ленинградской области. На момент публикации ответ нам не удалось получить.

Фото: vk.com/spbnovmetro / Павел Лаврентьев