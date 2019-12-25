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В КРТИ не планируют создавать наземный метрополитен
Сегодня, 13:40
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nadezhda_sib

В КРТИ не планируют создавать наземный метрополитен

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Проект разрабатывается без участия органов государственной власти и всерьез говорить о его реализации, по крайней мере пока, не стоит.

В комитете по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга не знали о создании проекта наземного метрополитена, связывающего Петербург и Ленинградскую область, уточнили Piter.TV в ведомстве. Проект является любительским. 

В Петербурге работают над созданием транспорта над землей, но это трамваи. Комитет по инвестициям занимается трамвайными линиями в Славянке, которые будут проходить через Шушары. 

Сегодня утром, 4 марта, в группе "Новое Метро Петербурга - надземное" появились эскизы проекта наземного метрополитена  во Всеволожском районе Ленинградской области. По словам автора поста, на изображениях — первый этап проекта. Гражданин хочет создать частный метрополитен, который будет соединять Сертолово, Осиновую Рощу, Парнас, Бугры и Мурино. Визуализировал транспортно-пересадочный узел в Сертолово на "бумаге" архитектор Павел Лаврентьев. Судя по его странице в "ВКонтакте", мужчина занимается разработкой дизаина интерьеров. 

Комитет по транспорту Ленинградской области заинтересовался проектом и предложил предпринимателю Бичурину подать заявку в межведомственную комиссию при правительстве региона.

говорится в посте группы "Новое метро Ленобласти".

Его инициатор, выступающий со страницы в "ВКонтакте" под именем Rinat Bichurin, ищет инвесторов для реализации задумки. Судя по группе, его интересуют для поздания наземного метро не только Петербург и Ленобласть, но также и Тверь. 

Так как большая часть маршрута будет проходить в 47 регионе, Piter.TV обратился в пресс-служба комитета по транспорту Ленинградской области. На момент публикации ответ нам не удалось получить. 

Фото: vk.com/spbnovmetro / Павел Лаврентьев

Теги: агломерация, наземный метрополитен, проект метро, транспорт
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Новости Ленинградской области, Картина дня,

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