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Для пригородов Петербурга разработали линии надземного метро
Сегодня, 10:20
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nastya960

Для пригородов Петербурга разработали линии надземного метро

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Предложение о создании выдвинули частные бизнесмены.

В соцсети "ВКонтакте" появились кадры проекта надземного метро, которое хотят построить частные предприниматели на территории Петербурга. Снимки опубликованы в группе "Новое Метро Петербурга – надземное".

По задумке, новый вид транспорта свяжет Петербург с ее ближайшими пригородами, предложение о создании выдвинули частные бизнесмены. Эскизы разработал архитектор Павел Лаврентьев.

Станционный комплекс надземки создатели проекта предлагают расположить в районе пересечения улицы Молодцова и Восточно-Выборгского шоссе. В планах – построить 20 километров линий, которые свяжут между собой Мурино, Бугры, Сертолово, Парнас, Осиновую Рощу.

На данный момент закончен первый этап проекта создания частного надземного метро в областных пригородах Петербурга. Следующим шагом будет разработка строительной документации. Инициаторы при этом приглашают всех желающих стать инвестором данного проекта. 

Ранее феминистки предложили изменить названия станций метро в Петербурге.

Фото: ВКонтакте/ Новое Метро Петербурга – надземное

Теги: метро, надземное метро, проект
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

Обсуждение ( 3 ) Посмотреть все

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Аноним
Сегодня 11:37

20 лет уже "строят" Деньги "освоят" на начальном этапе и забьют.

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Аноним
Сегодня 11:11

Разработали, на этом и закончили.

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Аноним
Сегодня 11:38

А юго-запад опять забыли...

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