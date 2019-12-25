Для пригородов Петербурга разработали линии надземного метро

Предложение о создании выдвинули частные бизнесмены.

В соцсети "ВКонтакте" появились кадры проекта надземного метро, которое хотят построить частные предприниматели на территории Петербурга. Снимки опубликованы в группе "Новое Метро Петербурга – надземное".

По задумке, новый вид транспорта свяжет Петербург с ее ближайшими пригородами, предложение о создании выдвинули частные бизнесмены. Эскизы разработал архитектор Павел Лаврентьев.

Станционный комплекс надземки создатели проекта предлагают расположить в районе пересечения улицы Молодцова и Восточно-Выборгского шоссе. В планах – построить 20 километров линий, которые свяжут между собой Мурино, Бугры, Сертолово, Парнас, Осиновую Рощу.

На данный момент закончен первый этап проекта создания частного надземного метро в областных пригородах Петербурга. Следующим шагом будет разработка строительной документации. Инициаторы при этом приглашают всех желающих стать инвестором данного проекта.

Ранее феминистки предложили изменить названия станций метро в Петербурге.

Фото: ВКонтакте/ Новое Метро Петербурга – надземное