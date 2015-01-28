Феминистки предложили изменить названия станций метро в Петербурге

Предложения были высказаны и для станций московской подземки.

Объединение феминисток "Свободные радикалки" предложило изменить названия станций метро в Петербурге и Москве. Фотографии с перфоманса 22 февраля в двух столицах появились в соцсетях и портале Activatica.

Альтернативные названия были предложены для станций "Площадь Александра Невского" ("Площадь княгини Ольги"), "Петроградская" ("Екатериноградская"), "Проспект Ветеранов" ("Проспект Ветеранок"), "Купчино" ("Купчихино").

Активисты написали, что акция призвана для повышения видимости женщин в истории.

Практически все, что нас окружает, названо именами мужчин или относится к их деятельности. Их имена превозносятся как имена героев, великих поэтов, писателей, гениев. Им ставят памятники, посвящают названия улиц и станций метро. В действительности, великие женщины всегда существовали и существуют, но их имена стёрты и забыты. Мы предложили свои названия для станций метро. Мы хотим чтобы все помнили и знали, что женщины внесли огромный вклад в историю человечества. Отсутствие отражения женского вклада в историю является высшей степенью неуважения и сексизма – гласит сообщение активистов в группе "Сепаратистский феминизм в соцсети" "ВКонтакте"

Ранее мы рассказали о том, что как на Воскресенской набережной девушки выстроились в цепь солидарности.

Фото: ВКонтакте / Сепаратистский феминизм (Оля О.)