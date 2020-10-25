На Воскресенской набережной девушки выстроились в цепь солидарности

Девушки вышли на улицу, чтобы рассказать о жертвах политического террора.

Днем в воскресенье, 14 февраля, в Петербурге прошла акция в поддержку политических заключенных. Десятки девушек вышли на Воскресенскую набережную с розами, гвоздиками и белой лентой. Об этом сообщили в telegram-канале "ПЬЯTNIЦА".

Феминистки выстроились в цепь и читают стихи Анны Ахматовой. Отмечается, что на бумаге девушки написали имена женщин, которые подверглись политическим репрессиям.

Судя по данным ОВД-Инфо, штабы оппозиционера Навального объявили об акции "Любовь сильнее страха". В Москве также планируется акция "Цепь солидарности и любви", в поддержку всех женщин, ставших политическими заключенными.

Ранее мы писали, что в Казани проходит согласованный митинг против репрессий.

Видео: telegram-канал "ПЬЯTNIЦА"