С треком Now or Never певица оказалась на обложке плейлиста Spotify.

Певица Манижа стала лицом феминистического проекта Equal по поддержке женщин в музыкальной индустрии. Об этом пишет ТАСС.

С треком Now or Never певица оказалась на обложке плейлиста Spotify. В нем собрали музыку талантливых исполнительниц со всего мира.

Инициатива Equal направлена на продвижение гендерного равенства. По данным Spotify, только один из пяти артистов в чарте являются женщинами.

Программа была запущена в апреле 2021 года в Нью-Йорке. За это время на Таймс-сквер появлялись билборды с Монеточкой, Zivert, Елкой, Клавой Кокой, Полиной Гагариной и Алёной Швец.

Ранее мы писали, что в грядущем сериале по "Гарри Поттеру" будет гендерное разнообразие среди актеров.

Фото: Instagram / manizha