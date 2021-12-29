Певица Манижа стала лицом феминистического проекта Equal по поддержке женщин в музыкальной индустрии. Об этом пишет ТАСС.
С треком Now or Never певица оказалась на обложке плейлиста Spotify. В нем собрали музыку талантливых исполнительниц со всего мира.
Инициатива Equal направлена на продвижение гендерного равенства. По данным Spotify, только один из пяти артистов в чарте являются женщинами.
Программа была запущена в апреле 2021 года в Нью-Йорке. За это время на Таймс-сквер появлялись билборды с Монеточкой, Zivert, Елкой, Клавой Кокой, Полиной Гагариной и Алёной Швец.
Ранее мы писали, что в грядущем сериале по "Гарри Поттеру" будет гендерное разнообразие среди актеров.
Фото: Instagram / manizha
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