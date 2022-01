С треком Now or Never певица оказалась на обложке плейлиста Spotify.

Певица Манижа стала лицом феминистического проекта Equal по поддержке женщин в музыкальной индустрии. Об этом пишет ТАСС. С треком Now or Never певица оказалась на обложке плейлиста Spotify. В нем собрали музыку талантливых исполнительниц со всего мира. Инициатива Equal направлена на продвижение гендерного равенства. По данным Spotify, только один из пяти артистов в чарте являются женщинами. Программа была запущена в апреле 2021 года в Нью-Йорке. За это время на Таймс-сквер появлялись билборды с Монеточкой, Zivert, Елкой, Клавой Кокой, Полиной Гагариной и Алёной Швец. Ранее мы писали, что в грядущем сериале по "Гарри Поттеру" будет гендерное разнообразие среди актеров. Фото: Instagram / manizha