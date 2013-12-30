Манижа объяснила, почему петербуржцы не увидят её на фестивале Stereoleto

Об отмене выступления артистки стало известно 7 июня.

Накануне выступление Манижи на фестивале STEREOLETO в Петербурге отменили в одностороннем порядке. Об этом певица написала в Instagram* (принадлежат компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в России).

Повлиять на это решение я, к сожалению, никак не могла. По словам организаторов, им поступали звонки и угрозы. Манижа

Также стало известно, что выступление группы "Би-2" во время ПМЭФ не состоится, так как организаторы не продали достаточное количество билетов.

Фото: ВКонтакте / Фестиваль STEREOLETO 2022