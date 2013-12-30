Манижа объяснила, почему петербуржцы не увидят её на фестивале Stereoleto

Накануне выступление Манижи на фестивале STEREOLETO в Петербурге отменили в одностороннем порядке. Об этом певица написала в Instagram* (принадлежат компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в России).
Повлиять на это решение я, к сожалению, никак не могла. По словам организаторов, им поступали звонки и угрозы.
Манижа
Также стало известно, что выступление группы "Би-2" во время ПМЭФ не состоится, так как организаторы не продали достаточное количество билетов.
Фото: ВКонтакте / Фестиваль STEREOLETO 2022
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