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Манижа не будет выступать на фестивале Stereoleto в Петербурге
Сегодня, 15:28
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Манижа не будет выступать на фестивале Stereoleto в Петербурге

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Манижа должна была выйти на сцену в "Севкабель Порту" 13 июня – во второй день музыкального фестиваля.

Выступление певицы Манижи, которая в 2021 году представляла Россию на Евровидении, не состоится в рамках петербургского фестиваля Stereoleto. Об этом организаторы рассказали в официальной группе в "ВКонтакте".

Манижа должна была выйти на сцену в "Севкабель Порту" 13 июня – во второй день музыкального фестиваля.

Доступ к комментированию этой записи оказался ограничен. Скорее всего, таким образом организаторы решили оградить людей от жарких споров на данный счет.

Фото: ВКонтакте / Фестиваль STEREOLETO 2022

Теги: манижа, стереолето
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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