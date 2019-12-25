Манижа выступит в финале "Евровидения" под пятым номером

Стало известно, под каким номером в финале "Евровидения" будет выступать Манижа. Она выйдет на сцену сразу после бельгийской группы Hooverphonic, под номером пять. Об этом сообщили организаторы.
Всего в финале примут участие представители 26 стран. Россию на международном песенном конкурсе представляет Манижа. Она исполнит песню Russian Woman ("Русская женщина"). Эта композиция вызвала широкий общественный резонанс и шквал критики. Манижа поет о безотцовщине, сломанной семье и 30-летней бездетной девушке, которая мечтает лишь о том, как бы ей похудеть.
Финал "Евровидения" состоится 22 мая. Транслировать его будет Первый канал.
Ранее Манижа объяснила успех своей песни Russian Woman в Европе.
Фото: Instagram / manizha
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