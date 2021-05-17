Манижа объяснила успех своей песни Russian Woman в Европе

Артистка выступит в первом полуфинале 18 мая.

Певица Манижа, которая будет представлять Россию на "Евровидении-2021" в Роттердаме, объяснила успех своей песни Russian Woman в Европе. Она уверена, что европейское общество смотрит на русскую женщину сквозь призму странных предрассудков, поэтому в Европе удивлены, как она решилась петь на эту тематику.

"Как это? В смысле? Она берет и вот так поет про русских женщин? Ого!", - заявила Манижа в интервью KP.ru.

Певица уверена, что интерес к ее песне связан еще и с тем, что она не поет про европейских женщин, а экзотика всегда привлекает внимание. По ее мнению, в России негативно восприняли Russian Woman только потому, что слушатели не хотят слышать правду, содержащуюся в тексте.

Международный песенный конкурс "Евровидение-2021" пройдет в Роттердаме с 18 по 22 мая. Манижа выступит в первом полуфинале 18 мая.

Ранее Манижа представила финальную версию своего номера для "Евровидения".

Видео: YouTube / Eurovision Song Contest