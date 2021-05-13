Артистка выходит на сцену в огромном платье, а затем снимает его и остается в красном рабочем костюме с золотой чалмой.

Певица Манижа представила финальную версию своего номера для "Евровидения-2021". Видео с ее выступления появилось на официальном YouTube-канале международного конкурса.

Артистка выходит на сцену в огромном платье, сшитом из лоскутов национальных костюмов, которые прислали ей женщины со всей страны. Затем она снимает его и остается в красном рабочем костюме с золотой чалмой. Эта одежда символизирует усердный труд россиянок.

Песня, с которой Манижа будет представлять Россию на "Евровидении", вызвала широкий общественный резонанс. Многие раскритиковали ее за "антироссийские" ценности. В композиции поется о безотцовщине, сломанной семье и 30-летней бездетной девушке, которая мечтает лишь о том, как бы ей похудеть.

"Евровидение" пройдет в этом году в Роттердаме с 18 по 22 мая. Манижа будет выступать в первом полуфинале под номером 3.

Ранее мы писали, что Манижа изменила текст своей скандальной песни для "Евровидения-2021".

Видео: YouTube / Eurovision Song Contest