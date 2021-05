Манижа изменила текст своей скандальной песни для "Евровидения-2021"

Она заменила одну из строчек на английском языке.

Певица Манижа, которая будет представлять Россию на "Евровидении" в этом году, провела первую репетицию в Нидерландах и ответила на вопросы журналистов на пресс-конференции. Об этом пишет ТАСС.

Во время беседы с прессой артистка заявила, что изменила одну из строчек в своей скандальной конкурсной песне Russian Woman ("Русская женщина"). Так, вместо "Youʼre strong enough to bounce against the wall" (Ты достаточно сильна, чтобы отскочить от стены") она споет "Youʼre strong enough, youʼre gonna break the wall" ("Ты достаточно сильна, ты сможешь сломать стену").

Кадры с первой репетиции Манижи в Нидерландах появились на YouTube-канале конкурса. На сцену певица выходит в огромном платье. Оно сшито из лоскутов национальных костюмов, которые прислали женщины со всей страны. Спустя некоторое время Манижа в буквальном смысле выходит из платья и остается в красном рабочем комбинезоне, символизирующем усердный труд россиянок.

Вместе с артисткой на сцену выйдут четверо бэк-вокалистов. На фоновом экране появятся женщины разного возраста и разных национальностей, в их числе Чулпан Хаматова, Александра Бортич и Татьяна Буланова.

"Евровидение-2021" пройдет с 18 по 22 мая в Роттердаме. Манижа выступит в первом полуфинале под номером 3. Конкурс покажет Первый канал.

