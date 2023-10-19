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Участник "Евровидения" Käärijä на концерте в Эстонии выбросил за кулисы украинский флаг

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Йере Пёюхёнен позже прокомментировал свою позицию.

Финский музыкант Käärijä (настоящее имя Йере Пёюхёнен), который представлял страну на международном песенном конкурсе "Евровидение" в 2023 году, стал объектом общественной критики после инцидента, который произошел во время концерта в Таллине. На запись камер мобильных устройств попал эпизод, на котором артист выкинул со сцены украинский национальный флаг, который туда забросила одна из зрительниц. Эта ситуация произошла 15 октября.

Нет-нет-нет, кто бросил это сюда и почему? Мы сейчас в Эстонии. Это не круто! Зачем ты это вообще сделала...

речь Käärijä

Позже исполнитель заметил, что принял этот флаг за шведский. Представительнице именно этого государства музыкант проиграл в конкурсе. Во время следующего концерта в Берлине Käärijä даже заявил, что получил пожелания смерти после этого происшествия в Эстонии. Артист отметил, что уважает украинцев и их борьбу.

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Фото и видео: Telegram / Sputnik Ближнее Зарубежье

Теги: евровидение, йэре пёухёнен, украинский флаг, швеция, эстония
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, События на Украине,

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