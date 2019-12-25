Хулиган украл российский триколор в Выборге

Подозреваемый был ранее судим, состоит на учёте в ПНД. Его направили в психиатрическую больницу.

Вечером в среду, 23 августа, в экстренные службы поступило сообщение о том, что с арки одного из домов по Ленинградскому проспекту в Выборге украли российский флаг. Об этом стало известно Piter.TV.

В тот же день в полицию обратилась 39-летняя местная жительница, заявив, что флаг сорвал ранее судимый 42-летний мужчина, который состоит на учёте в ПНД. Для похищения триколора он воспользовался верёвкой. Как выяснили прибывшие на место оперативники, на указанном доме размещалось 4 флагштока с флагами РФ, сейчас их осталось только 3.

24 августа в результате патрулирования территории подозреваемый был задержан и направлен в Рощинскую психиатрическую больницу. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее мы сообщили о том, что суд Петербурга назначил штраф мигрантке за кинутую в троллейбус бутылку.

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)