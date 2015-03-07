Суд Петербурга назначил штраф мигрантке за кинутую в троллейбус бутылку

Петербургский суд оставил гражданку страны ближнего зарубежья со штрафом, депортацией и судимостью за кинутую в троллейбус бутылку.

Московский районный суд Петербурга огласил приговор в отношении женщины, признанной виновной в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 213 УК РФ )хулиганство с использованием предмета в виде оружия). Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

По данным суда, осенью прошлого года на остановке у станции метро "Московская" обвиняемая бросила стеклянную бутылку в троллейбус. Бутылка разбилась и напугала пассажиров и прохожих.

Суд назначил ей наказание в виде штрафа в размере 50 тысяч рублей.

Кроме хулиганства, оказалось, что женщина приехала в Россию из страны ближнего зарубежья и работала на Софийском рынке незаконно, а ее дети не учились в школе, поэтому теперь она будет выдворена из Петербурга.

Ранее сообщалось, что петербуржец украл в магазине одежду для своей бывшей жены.

Фото: Piter.TV