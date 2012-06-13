Петербуржец украл в магазине одежду для своей бывшей жены

А потом продал её на Апраксином рынке.

Петербуржец похитил в магазине одежду для своей бывшей жены. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры по Петербургу.

По версии следствия, 28-летний обвиняемый 15 мая 2023 года пришел в магазин, который находится на Каменноостровском проспекте, откуда похитил несколько пар женских брюк, три блузки и куртку. Общий ущерб составил около 4,5 тысяч рублей.

Обвиняемый признался, что украл одежду для своей бывшей жены, но в тот же день продал вещи на "Апрашке" за 3 800 рублей.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Ранее петербургские росгвардейцы задержали мужчину с украденными духами за 33 тысячи рублей.

Фото: Piter.tv