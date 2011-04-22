Петербургские росгвардейцы задержали мужчину с украденными духами за 33 тысячи рублей

Мужчину доставили в отдел полиции, похищенное было изъято.

Петербургские росгвардейцы задержали мужчину, похитившего флакон духов стоимостью более 30 тысяч рублей. Об этом сообщила пресс-служба вневедомственной охраны.

Посетитель магазина, находясь в торговом зале, взял итальянские духи и вышел, не заплатив за товар. Мужчину заметил один из работников, который сразу же воспользовался кнопкой тревожной сигнализации.

К объекту незамедлительно прибыли сотрудники Росгвардии и задержали 29-летнего гражданина, совершившего кражу парфюма стоимостью 33 тысячи рублей. Мужчину доставили в отдел полиции, похищенное было изъято.

Ранее ещё один петербуржец попытался вынести из магазина 9 упаковок сыра и кофе.

Фото: пресс-служба вневедомственной охраны