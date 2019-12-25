Петербуржец попытался вынести из магазина 9 упаковок сыра и кофе

Его у супермаркета задержали сотрудники Росгвардии.

В Петербурге росгвардейцы задержали рецидивиста, который украл 9 упаковок сыра, пачку кофе и пытался убежать с похищенными от работницы магазина. Об этом сообщила пресс-служба вневедомственной охраны по Петербургу и Ленобласти.

Находясь в торговом зале, мужчина сложил в свою сумку девять упаковок сыра и пачку кофе, а затем предпринял попытку незаметно пронести их без оплаты через кассу. Вора заметила работница магазина и потребовала оплатить продукты. Правонарушитель проигнорировал ее и выбежал на улицу, а сотрудница начала преследовать его.

В этот момент рядом с супермаркетом проезжал наряд Росгвардии, находившийся на маршруте патрулирования. Злоумышленнику не удалось скрыться с места происшествия, он был задержан росгвардейцами около магазина. Подозреваемый был судим за грабеж, мошенничество, а также незаконное хранение наркотических средств и психотропных веществ.

Ранее Росгвардия задержала разыскиваемый автомобиль с водителем-мошенником.

Фото: пресс-служба Управления вневедомственной охраны войск национальной гвардии РФ по Петербургу и Ленинградской области