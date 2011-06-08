Росгвардия задержала разыскиваемый автомобиль с водителем-мошенником

Днем в субботу, 12 августа, в Красногвардейском районе на улице Передовиков был задержан водитель иномарки, которая находилась в розыске. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ Росгвардии Петербурга.
Всем постам не только Росгвардии, но и полиции, поступила ориентировка с информацией об автомобиле марки Skoda. В ней находился мужчина, который подозревается по делу о мошенничестве.
Мужчина попытался скрыться от правоохранителей, однако ему это не удалось. Правонарушителя доставили в отдел полиции для дальнейших разбирательств.
Ранее сообщалось, что Росгвардия задержала хулигана с ножом в ТРК на Просвещения 12 августа.
Фото: ГУ Росгвардии Петербурга
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