Росгвардия задержала хулигана с ножом в ТРК на Просвещения 12 августа

Вечером 12 августа в ТРК на проспекте Просвещения произошел инцидент, который вызвал беспокойство среди посетителей и персонала заведения. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ Росгвардии Петербурга.
По словам очевидцев, инцидент произошел около 19:30 в одном из популярных заведений комплекса. Агрессивный мужчина начал угрожать окружающим ножом, что вызвало панику и страх среди присутствующих.
На место происшествия прибыл наряд Росгвардии, который провел задержание гражданина. Он был обезоружен и нейтрализован, после чего передан в полицейский участок для дальнейшего расследования. У него был изъят нож, который он использовал для угрозы.
Ранее сообщалось, что росгвардейцы задержали гражданина, который не расплатился за заказ в кафе на АЗС в Петербурге.
Фото: ГУ Росгвардии Петербурга
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