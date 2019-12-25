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Росгвардия задержала хулигана с ножом в ТРК на Просвещения 12 августа
Сегодня, 14:01
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katyauglyova Добавить в Яндекс.Новости

Росгвардия задержала хулигана с ножом в ТРК на Просвещения 12 августа

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В ТРК на проспекте Просвещения произошел инцидент, вызвавший панику среди посетителей и персонала вечером 12 августа. Там буянил беспокойный гражданин.

Вечером 12 августа в ТРК на проспекте Просвещения произошел инцидент, который вызвал беспокойство среди посетителей и персонала заведения. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ Росгвардии Петербурга.

По словам очевидцев, инцидент произошел около 19:30 в одном из популярных заведений комплекса. Агрессивный мужчина начал угрожать окружающим ножом, что вызвало панику и страх среди присутствующих.

На место происшествия прибыл наряд Росгвардии, который провел задержание гражданина. Он был обезоружен и нейтрализован, после чего передан в полицейский участок для дальнейшего расследования. У него был изъят нож, который он использовал для угрозы.

Ранее сообщалось, что росгвардейцы задержали гражданина, который не расплатился за заказ в кафе на АЗС в Петербурге.

Фото: ГУ Росгвардии Петербурга

Теги: росгвардия, хулиган
Категории: Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости СПб,

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