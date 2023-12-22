Житель Петербурга встретил судебных приставов с охотничьим обрезом

На визит должностных лиц должник отреагировал агрессивно, направил в их сторону оружие, а после – скрылся в помещении.

Судебные приставы и полицейские прибыли для исполнения ранее принятого судебного решения в квартиру к 56-летнему жителю Петербурга. На визит должностных лиц должник отреагировал агрессивно, направил в их сторону оружие, а после – скрылся в помещении. Об этом 26 апреля рассказали в пресс-службе ГУ Росгвардии России по Петербургу и Ленобласти.

На место происшествия прибыли росгвардейцы и, применив наручники, задержали мужчину. Позднее взрывотехники ОМОН "Бастион" в его квартире обнаружили патроны для ружья, нож и восемь страйкбольных гранат.

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Фото: ГУ Росгвардии России по Петербургу и Ленобласти