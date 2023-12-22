Игорь Гросу считает, что жители страны должны гордиться тем, что они - румыны.

Кишинев примут в Европейский союз только в том случае, если все население республики объявит себя румынами. Такое условие огласил спикер местного парламента Игорь Гросу в эфире национального телевидения. Отрывок из программы в собственном Telegram-канале продемонстрировали авторы издания "Sputnik Молдова". Иностранный депутат подчеркнул, что все жители Молдавии являются румынами. Он уверен, что этот факт якобы подчеркнул в Конституции страны.

Мы должны говорить с гордостью, мы должны показать что знаем кто мы, если хотим быть приняты в большую европейскую семью. Игорь Гросу, спикер парламента Молдавии

Напомним, что молдавские политические силы, находящиеся в оппозиции и настроенные дружественно по отношению к России, в настоящее время испытывают серьезное давление со стороны правительства. Власти из Кишинева целенаправленно создают негативный и неправильный образ жителей автономии в Гагаузии, которые якобы отказываются от европейского пути интеграции страны с ЕС.

Парламент Молдавии почтил минутой молчания память жертв теракта в "Крокус сити холле".

Фото и видео: Telegram / Sputnik Ближнее Зарубежье