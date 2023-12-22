  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 13:26
90
lesjasap Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Парламент Молдавии почтил минутой молчания память жертв теракта в "Крокус сити холле"

0 0

Игорь Гросу почтил память жертв трагедии.

Молдавские законодатели начал заседание местного парламента с минуты молчания. Этим действием политики почтили память жертв трагедии в Московской области. Речь идет о тракте в концертном зале "Крокус Сити Холл" в Красногосрке. Председатель Игорь Гросу объявил коллегам о том, что из-за боевиков в помещении погибли гражданка постсоветской республики.

Решительно осуждаем террористический акт в Москве и передаем соболезнования семьям погибших.

Игорь Гросу, председатель парламента Молдавии

В Республике Сербской депутаты почтили память погибших в "Крокусе"

Фото и видео: Telegram / Sputnik Ближнее Зарубежье

Теги: игорь гросу, крокус сити холл, минута молчания, молдавия, теракт
Категории: Лента новостей, Происшествия, Тема дня, Новости России, Мировые новости, Терроризм,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии