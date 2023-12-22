В Республике Сербской депутаты почтили память погибших в "Крокусе"

Иностранные политики провели минуту молчания по жертвам трагедии в Подмосковье.

Депутаты из городской скупщины главного города Республики Сербской Баня-Луки днем 23 марта почтили минутой молчания память погибших людей в результате теракта, произошедшего в пятницу в подмосковном "Крокус Сити Холле". Известно, что стрельба в комплексе Красногорска началась вечером 22 марта перед началом выступления российской музыкальной группы "Пикник". После этого в помещении произошел пожар. Сотрудники экстренных ведомств тушили воспламенение по повышенному рангу сложности. В настоящее время правоохранительные ведомства продолжают работать на месте трагедии. Силовые структуры предпринимают все необходимые меры для обеспечения безопасности населения. Вблизи поврежденного концертного зала развернут оперативный штаб. На локации находится местный губернатор Московской области Андрей Воробьев. Ранее официальный пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков упоминал о том, что главе государства Владимиру Путину доложили о происходящем в "Крокус Сити Холле" в первые минуты после начала стрельбы.

Группа "Пикник" выразила соболезнования родным погибших в "Крокусе".

Фото и видео: Telegram / Kremlin_Russian