Росгвардейцы задержали гражданина, который не расплатился за заказ в кафе на АЗС в Петербурге

Нарушителей было трое, ещё двоих разыскивают.

В среду, 9 августа, примерно в 1:00 сотрудники отдела вневедомственной охраны по Выборгскому району Петербурга задержали 24-летнего молодого человека в районе парка Сосновка. Нарушитель ушёл из кафе заправочной станции на Северном проспекте, не расплатившись за свой заказ. Об этом сообщила пресс-служба ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти.

Установлено, что ночью в кафе на АЗС зашли трое граждан и заказали гамбургеры. Доев свой заказ, двое из посетителей не оплатили его и скрылись. Работница кафе попыталась остановить нарушителей и даже заблокировала входные двери, чтобы третий посетитель остался на месте. Сотруднца потребовала у молодого человека расплатиться, но тот разжал закрытые двери руками и сбежал.

Была нажата кнопка тревожной сигнализации, на место прибыл наряд Росгвардии. Сотрудники вневедомственной охраны разыскали третьего правонарушителя по приметам. Завидев патрульный автомобиль, он снова попытался скрыться в парке Сосновка, однако был задержан росгвардейцами и доставлен в 36-ой отдел полиции. Ещё двоих правонарушителей разыскивают.

Ранее мы сообщили о том, что Росгвардия задержала грабителя, похитившего детали с авто после поджога.

Фото и видео: пресс-служба ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти