Пойманный на горячем: Росгвардия задержала грабителя, похитившего детали с авто после поджога

В Красногвардейском районе мужчина, имеющий ранее на своем счету несколько судимостей, решил использовать чужое несчастье в свою пользу.

Недавно в ходе оперативно-розыскных мероприятий удалось поймать злоумышленника, который использовал несчастье других для своей выгоды. Об этом рассказали в пресс-службе Росгвардии Петербурга.

Он похитил детали с автомобиля "Опель Астра", который был припаркован на Таллинской улице и ранее пострадал от поджога.

Местный житель обратил внимание на действия неизвестного около автомобиля и оперативно проинформировал о происходящем патрульный наряд вневедомственной охраны, который в это время находился поблизости.

Правоохранительные органы быстро отреагировали на сообщение. Сотрудники Росгвардии задержали подозреваемого. При обыске у него были обнаружены украденные детали двигателя "Опеля", а также инструменты, использованные для их демонтажа – плоскогубцы, ножницы по металлу и монтировка.

Владелец автомобиля обратился в полицию, подав заявление о краже.

Ранее сообщалось, что росгвардейцы задержали пьяного петербуржца, прыгавшего на автомобиле соседа по дому.

Фото: ГУ Росгвардии Петербурга