Росгвардейцы задержали пьяного петербуржца, прыгавшего на автомобиле соседа по дому

Он разбил заднее стекло автомобиля Skoda Rapid, а затем забрался на крышу иномарки и прыгал на ней.

В Петербурге задержали хулигана, прыгавшего на автомобиле соседа по дому. Об этом сообщила пресс-служба вневедомственной охраны.

Наряд Росгвардии по Красногвардейскому району, 6 августа, находясь на маршруте патрулирования, услышал грохот и звук работающей автомобильной сигнализации. Прибыв на место происшествия, сотрудники вневедомственной охраны задержали хулигана, который разбил заднее стекло автомобиля Skoda Rapid, а затем забрался на крышу иномарки и прыгал на ней.

Выяснилось, что задержанный, находясь в состоянии опьянения в свой день рождения, из хулиганских побуждений повредил автомобиль, принадлежащий его соседу по дому. Росгвардейцы доставили правонарушителя, ранее судимого за кражу, в отделение полиции.

Двоих петербуржцев ранее поймала Росгвардия за украденную "омывайку" на АЗС.

Фото: пресс-служба вневедомственной охраны