Двоих петербуржцев поймала Росгвардия за украденную "омывайку" на АЗС

Петербургская Росгвардия задержала участников странного ограбления на заправке. Парень и девушка украли два стеклоомывателя и пытались скрыться.

Вечером во вторник, 1 августа, в Кировском районе произошла необычная кража на автозаправке. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ Росгвардии Петербурга.

Инцидент возник на АЗС на проспекте Народного Ополчения, куда вошли мужчина и женщина. Однако ни что-либо покупать, ни оплачивать бензин они не стали, а схватив с прилавка две упаковки стеклоомывателя, стремительно скрылись.

Удивленный персонал заправки нажал кнопку тревожной сигнализации, и на место прибыли сотрудники Росгвардии.

Вскоре сотрудники ведомства задержали обоих по приметам у ТЦ неподалёку. Похищенная "омывайка" была изъята, задержанные доставлены в полицию.

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Фото: ГУ Росгвардии Петербурга