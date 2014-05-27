Супружеский конфликт на проспекте Луначарского закончился химическим ожогом глаз

Жесткое столкновение между супружеской парой и местным жителем на проспекте Луначарского в Выборгском районе города закончилось серьезными последствиями вечером в среду, 26 июля.

Конфликт начался, когда мужчина и женщина, явно находившиеся в состоянии алкогольного опьянения, громко разговаривали и употребляли спиртные напитки у парадной дома. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ Росгвардии Петербурга.

Их несдержанное поведение сильно раздражало соседей, и местный житель решил сделать им замечание, надеясь на разумное общение. Однако ситуация быстро вышла из-под контроля, когда дама из супружеской пары, вероятно, чтобы устранить возможность физической стычки, воспользовалась слезоточивым газом и распылила его в лицо соседу.

Скорая помощь была незамедлительно вызвана для пострадавшего, и медики прибыли на место происшествия. Однако неожиданный поворот событий не позволил им своевременно оказать помощь потерпевшему. Супруги начали агрессивно препятствовать медикам, что вызвало огорчение и недоумение у всех присутствующих.

Сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии были вызваны на помощь и задержали хулиганов. Пару доставили в отдел полиции для допроса и дальнейшего расследования.

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Фото: ГУ Росгвардии Петербурга