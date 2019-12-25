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В Кингисеппе Росгвардия обезвредила пугателя граждан метательными ножами
Сегодня, 14:31
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katyauglyova Добавить в Яндекс.Новости

В Кингисеппе Росгвардия обезвредила пугателя граждан метательными ножами

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В Ленобласти Росгвардия поймала дебошира с метательными ножами. Он угрожал пассажирам автобуса.

Утром в воскресенье, 23 июля, в Кингисеппе в междугородний автобус зашел мужчина с метательными ножами. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ Росгвардии Петербурга.

По словам пассажиров, мужчина был агрессивно настроен и угрожал им двумя метательными ножами. После этого он вышел из автобуса и пугал людей уже на парковке рядом с торговым центром. И в ТЦ, и на автовокзале вызвали вневедомственную охрану.

Даже после приезда Росгвардии, дебошир отказался бросать ножи, поэтому им пришлось применить слезоточивый глаз и физическую силу. В итоге хулигана поймали и доставили в полицию.

Ранее сообщалось, что петербургская Росгвардия напугала двух разбойников

Фото: ГУ Росгвардии Петербурга

Теги: ленобласть, нож, росгвардия
Категории: Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости Ленинградской области,

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