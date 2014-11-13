Петербургская Росгвардия напугала двух разбойников

Сотрудники Росгвардии нашли пистолет и нож по вызову обеспокоенных петербуржцев.

Утром в воскресенье, 23 июля, на улице Еремеева в Невском районе на мужчину напали два разбойника. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ Росгвардии Петербурга.

Два злодея под угрозой ножа и газового пистолета похитили у прохожего два мобильных телефона и банковские карты.

Сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии на перекрестке улицы Коллонтай и Дальневосточного проспекта задержали подозреваемых. При виде патруля они бросили на землю нож и газовый пистолет и попытались скрыться.

Ранее сообщалось, что Росгвардия задержала мужчину, запустившего квадрокоптер на концерте в Выборге

Фото: ГУ Росгвардии Петербурга