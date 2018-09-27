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Росгвардия задержала мужчину, запустившего квадрокоптер на концерте в Выборге
Сегодня, 15:24
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Росгвардия задержала мужчину, запустившего квадрокоптер на концерте в Выборге

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Вечером в четверг, 20 июля, сотрудниками отдела вневедомственной охраны по Выборгскому району Ленобласти был задержан 36-летний мужчина, который запустил квадрокоптер во время концерта на мотофестивале в Выборге. Об этом сообщила пресс-служба вневедомственной охраны по Петербургу и Ленобласти

 Гражданин нарушил запрет на использование БПЛА рядом с Каменным переулком. Его задержали и изъяли квадрокоптер "Mavic 3 Classic".

Аппарат передан сотрудникам полиции для дальнейшего выяснения обстоятельств.

Ранее мы сообщили о том, что в небе над Зеленоградом заметили беспилотник.

Фото: пресс-служба вневедомственной охраны по Петербургу и Ленобласти

Теги: ленинградская область, происшествия
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости Ленинградской области,

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