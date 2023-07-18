В небе над Зеленоградом заметили беспилотник

Очевидцы сообщили об обнаружении дрона в полицию.

Над поселком Малино у Зеленограда заметили беспилотный летательный аппарат. Видео с дроном оказалось в распоряжении телеканала "360".

Очевидцы сообщили об обнаружении БЛПА в полицию. Все обстоятельства случившегося уточняются.

Напомним, что с мая 2023 года в Москве и области действует запрет на полеты всех БПЛА, кроме необходимых для государственных нужд. Кроме того, усилена работа по пресечению незаконных полетов беспилотников и привлечению к административной ответственности за нарушение правил использования воздушного пространства.

Ранее губернатор Подмосковья поздравил физтех-лицей с победой на олимпиаде в Токио.

Видео: телеканал "360"