В небе над Зеленоградом заметили беспилотник

Над поселком Малино у Зеленограда заметили беспилотный летательный аппарат. Видео с дроном оказалось в распоряжении телеканала "360".
Очевидцы сообщили об обнаружении БЛПА в полицию. Все обстоятельства случившегося уточняются.
Напомним, что с мая 2023 года в Москве и области действует запрет на полеты всех БПЛА, кроме необходимых для государственных нужд. Кроме того, усилена работа по пресечению незаконных полетов беспилотников и привлечению к административной ответственности за нарушение правил использования воздушного пространства.
Ранее губернатор Подмосковья поздравил физтех-лицей с победой на олимпиаде в Токио.
Видео: телеканал "360"
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