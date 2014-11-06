Губернатор Подмосковья поздравил физтех-лицей с победой на олимпиаде в Токио

Также глава региона отметил качественную работу педагогов и тесную интеграцию образовательного процесса с университетом.

Ученики Физтех-лицея имени П. Л. Капицы из Долгопрудного вернулись с 53-й Международной физической олимпиады школьников в Токио (IPhO) с золотыми медалями. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв выразил ребятам свои поздравления. Об этом сообщил телеканал "360".

Приятное событие. Наши ребята, пять физиков, поехали в Токио в этом году. Трое из них — ученики Физтех-лицея имени П. Л. Капицы, который является абсолютным рекордсменом по количеству призов, медалей. Андрей Воробьёв, губернатор Московской области

Также глава региона отметил качественную работу педагогов и тесную интеграцию образовательного процесса с университетом. Всего золотые медали на прошедшей олимпиаде получили пятеро старшеклассников из РФ: трое из них проживают в Долгопрудном а ещё двое из Москвы.

Ранее финансист раскритиковал идею о повышении лимита переводов в РФ.

Фото: пресс-служба губернатора Московской области