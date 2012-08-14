Финансист раскритиковал идею о повышении лимита переводов в РФ

Эксперт полагают, что из-за принятия инициативы могут появиться незаконные схемы обналичивания и ухода от налогов.

В РФ рассматривают возможность повышения лимита перевода денежных средств между своими счетами до 30 млн рублей. По мнению кандидата экономических наук финансового аналитика Михаила Беляева, после принятия инициативы такой возможностью смогут воспользоваться недобросовестные граждане с целью скрыть от контролирующих органов свои доходы. Свою точку зрения эксперт изложил в беседе с телеканалом "360".

Бесконтрольность финансовой сферы ни к чему хорошему не приводит. За такими благими пожеланиями присутствует темная подоплека. Это может открыть некоторые схемы обналичивания и прочего. Чем громче такие законы, тем больше нужно смотреть в глубину и увидеть там темную сторону. Михаил Беляев, кандидат экономических наук финансовый аналитик

Также Беляев уверен, что способ будет применён в финансовых схемах, котоорые должны находиться под контролем соответствующих органов. Аналитик уверен, что планки в переводах 1,5 млн рублей в месяц без комиссии более чем достаточно.

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