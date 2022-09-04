Эксперты подвели итоги на рынке недвижимости в 2024 году

Эти программы предоставляют возможность клиентам платить сниженные проценты в период строительства купленного жилья.

2024 год стал серьезным вызовом для строителей. Главной угрозой было снижение покупательской активности из-за роста процентных ставок и закрытия некоторых ипотечных программ. В июле завершилась программа "Ипотека с господдержкой", по которой граждане России могли брать квартиры по 8% годовых. IT-ипотека продолжает существовать, но недоступна для сотрудников московских и петербургских компаний. "Семейная ипотека" сохранила ключевые параметры: кредит под 6% годовых, первый взнос составлял не менее 20% от стоимости жилья, а максимальная сумма кредита для Петербурга и Москвы составляла 12 миллионов рублей. Однако воспользоваться программой смогли только семьи, в которых воспитываются несовершеннолетние дети. Как пишет "Петербургский дневник", несмотря на трудности, кризиса не произошло.

Как заявила директор консалтингового центра "Петербургская недвижимость" Ольга Трошева за год в Петербурге и близлежащих регионах было продано 3,2 миллиона квадратных метров жилья. Хотя в первой половине года спрос был высоким из-за страха, что программа "Ипотека с господдержкой" закончится, во второй половине года спрос упал на 20-25%. Однако спада на 90% не произошло, как предсказывали некоторые аналитики, сравнивая показатели с пиковыми месяцами спроса. Ранее строители заключали в среднем 7-7,5 тысяч сделок в месяц, а сейчас этот показатель составляет 5,5-6 тысяч.

Руководитель отдела продаж компании "BFA Development" Светлана Денисова оценила 2024 год положительно как для своей компании, так и для рынка в целом. Семейная ипотека и скидки от застройщиков помогли рынку. Основной движущей силой рынка после завершения программы "Ипотека с господдержкой" стала "Семейная ипотека", а также разнообразные программы рассрочек, которые предложили многие строительные компании.

Эти программы предоставляют возможность клиентам платить сниженные проценты в период строительства купленного жилья. Такая практика позволяет снизить финансовую нагрузку на семью. Около 75% сделок купли-продажи жилья заключаются в рамках программы "Семейная ипотека", но 25% таких сделок осуществляются по скидочным программам от застройщиков. Стандартные ипотечные кредиты стали исключением.

Ранее мы сообщили о том, что

Фото: Piter.TV