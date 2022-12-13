В ЦБ заявили о переводе многих компаний на аналоги ушедшего из страны оборудования

По данным регулятора, улучшения наблюдаются в отдельных отраслях обрабатывающей промышленности, в строительстве, в транспорте, торговле.

Российские компании по-прежнему сталкиваются со сложностями при поставках оборудования: тем не менее, многие игроки рынка успешно перешли на аналоги или наладили инвестиционный импорт. Об этом сообщила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции.

Руководитель отметила, что индикатор бизнес-климата Банка России свидетельствует о росте деловой активности. Улучшения и процесс адаптации наблюдаются в отдельных отраслях обрабатывающей промышленности, в строительстве, в транспорте, торговле.

Конечно, определенные сложности с поставками оборудования, комплектующих остаются, но в целом, по данным наших региональных подразделений, многие предприятия смогли переориентироваться на аналоги, либо наладить параллельный импорт инвестиционных товаров. Эльвира Набиуллина, глава ЦБ РФ

Ранее мы сообщили о том, что либерализация выплат дивидендов нерезидентам из недружественных стран обсуждается.

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